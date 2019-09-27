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Devlet Bahçeli yeniden hastaneye gitti

Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu akşam üzeri yine Ankara Şehir Hastanesi'ne gitti. Ancak Bahçeli, kendisinden istenen ileri tetkiklerle ilgili işlemlerden sonra hastaneden ayrıldı.

Siyaset / 27 Eylül 2019 Cuma 20:52
Devlet Bahçeli yeniden hastaneye gitti

Ankara siyasetinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yla ilgili heyecan yaratan bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ateş yükselmesi sebebiyle Başkent Hastanesi'ne kaldırılan ve aynı gün taburcu edilen Bahçeli bugün Ankara Şehir Hastanesi gitti.

BUGÜN DE HASTANEDE

Sözcü'de yer alan habere göre; MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin rahatsızlığının 'ileri derecede üşütme' olduğunu belirten Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın şunları söyledi; 'Doktorların istediği bazı ileri tetkikler oluyor. Bunun için ara ara hastaneye gidiyor. Bugün de gittiği doğrudur ancak işlemlerden sonra hastaneden ayrıldı. Şu anda evinde istirahat ediyor. Pazartesi günü parti genel merkezinde, salı günü de TBMM'de olacak.'



BAHÇELİ HASTALIĞIYLA İLGİLİ YORUM YAPANLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin avukatı, Bahçeli'nin hastalığı üzerinden sosyal medyada hakaretlerde bulunan ve provokatörlük yapan kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Devlet Bahçeli, üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ateş yükselmesi sebebiyle hastanede tedavi olmuştu. Bahçeli, tedavisinin ardından aynı gün hastaneden taburcu olmuştu.

BaşkentGenel Başkan YardımcısıDevlet Bahçeli


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