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Araçta sigara içene para cezası

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, trafikte sigara içme yasağına ilişkin “Dumansız Araç” uygulaması gerçekleştirdi. İl genelinde yapılan uygulamada araçta sigara içtiği belirlenen sürücülere 153 TL idari para cezası kesildi.

3. Sayfa / 25 Eylül 2019 Çarşamba 15:22
Araçta sigara içene para cezası
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İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından İstanbul genelinden sigara içme yasağına ilişkin “Dumansız Araç” uygulaması yapıldı. Hassas burun narkotik köpeği ve helikopter destekli yapılan uygulamada durdurulan araçlar didik didik aranırken, otomobilde sigara içtiği belirlenen sürücülere 153 TL idari para cezası kesildi. Sigara yasağından haberi olmadığını iddia eden sürücülere ise polis ekipleri tarafından bilgilendirme yapıldı.

“Bundan sonra araçta sigara içmek yok”
Araçta sigara içme yasağından haberi olmadığını ifade eden bir sürücü “Seyir halindeyken sigara içtiğim için ceza yazıldı. Kanunu ilk defa duyuyorum. İlk cezamızı da yedik, hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra otomobilde sigara içmek yok” dedi.

Kaynak : İHA

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