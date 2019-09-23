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İçişleri Bakanı Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Emniyet teşkilatından 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sonrasında sadece KHK yoluyla ihraç edilenlerin sayısı yaklaşık 33 bindir" dedi..

Güncel / 23 Eylül 2019 Pazartesi 10:02
İçişleri Bakanı Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Güvenlik Yönetiminin Dönüşümünde İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi" Çalıştayına katıldı.

Bakan Soylu, Emniyet teşkilatından ihraç edilenlerin sayısını açıkladı.

Soylu, "Emniyet teşkilatından 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sonrasında sadece KHK yoluyla ihraç edilenlerin sayısı yaklaşık 33 bindir" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı


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