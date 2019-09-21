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Kuaför çırağı, sokak ortasında bacaklarından vuruldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kuaför çırağı Mete Y., sokak ortasında 2 kişi tarafından tabancayla bacaklarından vuruldu. Mete Y. tedaviye alınırken, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

3. Sayfa / 21 Eylül 2019 Cumartesi 16:42
Kuaför çırağı, sokak ortasında bacaklarından vuruldu

Olay, saat 13.00 sıralarında, Gebze'nin en işlek caddelerinden biri olan İsmetpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Kuaför çırağı Mete Y. yolda yürüdüğü sırada yanına 2 kişi gelip bir anda tabancalarını çıkararak kurşun yağdırdı.

Mete Y., kurşunların bacaklarına isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığılırken, 2 şüpheli olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mete Y. ardından hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alırken, kaçan 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Kaynak : DHA

PolisPolis EkipleriGüvenlik Kamerası


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