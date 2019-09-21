İmamoğlu basını tehdit etti

31 Mart öncesinde seçim meydanlarında medya gruplarını tehdit eden CHP’li Ekrem İmamoğlu, bu üslubunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne de taşıdı. İmamoğlu’nun hedefi, Necip Fazıl Kısakürek, İskender Pala ve Mustafa Kutlu’nun oyunlarının 28 Şubat sürecini andıran bir kararla Şehir Tiyatroları oyun listesinden çıkarılmasını gündeme taşıyan Yeni Şafak oldu.



İmamoğlu şunları söyledi:



“Bir gazetenin Şehir Tiyatroları ile ilgili 28 Şubat benzetmesi çok gülünç. 30 yıla yakındır yayın hayatında olan, geçmişte gerçekten bazen alıp okuduğum, kendi fikrime uymasa da takdir ettiğim bir gazetenin manşetinde bunu görmek utanç verici. Çok ayıp, yazık. Her şeyden bir şey yakalama çabası. O gazetenin kendine, sahibinden genel yayın yönetmenine çeki düzen vermesini öneririm.”



'KENDİNİZE ÇEKİ DÜZEN VERİN'



“Kendileri ne düşünür bilemem; ama Türkiye’nin yayın hayatı için hem sahibine hem genel yayın yönetmenine, oradaki gazetecilere kendilerine çeki düzen vermelerini, gazeteyi aldıklarında bir de aynaya bakmalarını öneririm. Bunu böyle 28 Şubat gibi manşet atan gazetelerin bence yayıncılık anlayışı ile ilgili sorunları var. İstanbul Şehir Tiyatroları kendi hüviyetine kendi benliğine dönmesi için arkadaşlarıma talimat verdim. Oyunlarla, bu detaylarla ilgilenecek değilim, ben belediye başkanıyım.”



'SADECE BİR YAYGARA ÇIKARTMA'



“İskender Pala’nın ismini kullanıyorlar. İskender Pala’nın ciddi sayıda kitabını okumuş, kendisi ile münasebeti olan, beğenerek kitaplarını okuyan birisiyim. Bunda sorun yok ki. Yarın oyunu da olur. Başkalarının bir gün sevip bir gün sevmediği insanları, ben her zaman severim, okurum. Sadece bir yaygara çıkartma. Bunu böyle 28 Şubat gibi manşet atan gazetelerin bence yayıncılık anlayışı ile ilgili sorunları var.”





GAZETELERİ HEDEF ALMIŞTI



CHP’li Ekrem İmamoğlu daha önce de medya kuruluşlarını isim vererek tehdit etmişti. Televizyon televizyon dolaşan İmamoğlu buna rağmen kendisine yer verilmediğini iddia ederek şunları söylemişti: “NTV’yi, Habertürk’ü, Ciner ailesini, CNN Türk’ü, Demirören ailesini takip ediyorum. İş dünyasına yaptıkları katkılardan dolayı kendilerini uyarmayı kendime hak gördüğüm için uyarıyorum. Gün gelir isimlerini anmaktan bile vazgeçerim. Bizi daha fazla dünyaya rezil etmeyin.”



Öte yandan Ekrem İmamoğlu’nun Basın Danışmanı Murat Ongun da Şehir Tiyatroları’nın 28 Şubat’ı andıran kararını kelime oyunları ile meşrulaştırmaya çalıştı. Necip Fazıl Kısakürek’in oyununun 2018 başından beri sahne almadığını ifade eden Ongun, oyunun repertuvardan toptan çıkarıldığı ve bir daha oynanmayacağı gerçeğini perdelemeye çalıştı.

Kaynak : Yeni Şafak