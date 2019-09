Cep telefonlarında dev indirim

Günlük yaşamda tüm işlerinizi eksiksiz gidereceğiniz bu cihazlara göz atmadan telefon almayın.

Posta'dan Murat Gülderen'in haberine göre iPhone'dan Huawei'ye Samsung'dan Xioami'ye kadar hemen her teknoloji devinin yeni telefonlarını tanıttığı bu ayda, önceki sıfır modellerde 1000 lirayı geçen indirim başladı.



Ultra HD kameraları, en son işlemcileri, güçlü RAM'leri ve bataryalarıyla günlük yaşantıda tüm işinizi görebilecek cihazlar ‘Bir cihaza 6-7 bin lira vermem' diyenler için ciddi bir çözüm sunuyor.



İKİNCİ ELE DİKKAT!



Yeni tanıtılan cihazlar ikinci el satış sitelerine de büyük hareketlilik getirdi. Daha çok mağazaya bağlı olmadan bireysel yani kayıtdışı satışların yapıldığı bu sitelerde sıfır bir telefonun yarı fiyatına bile satıldığı görülebiliyor. O nedenle buralardan alışveriş yaparken dolandırıcılara karşı çok dikkatli olmak gerekiyor.Çünkü alınan telefonun çalıntı çıkma ihtimalini de gözönünde bulundurmak gerekiyor. Bu nedenle buralardan cihaz alırken, bunu yetkili servislerine konrol ettirmekte büyük fayda var.



İşte bazı e-ticaret sitelerinde fiyat indirimine gidilen telefonlar:







KAMERA SEKTÖRÜNE TELEFON DARBESİ



Bundan 10 yıl önce yılda 121 milyon adet dijital kamera satılırken bu rakam 2019'da 15 milyonlara kadar düştü. Bunun tek nedeni cep telefonu kameralarının her yıl biraz daha güçlenmesi oldu.



Öyleki telefondaki arka kameralar artık 2'den başlayıp 4'e kadar çıkıyor ve gece çekimlerinde dahi kusursuz sonuç ortaya koyuyor. Cihazların ayrıca selfie kameraları da klasik kompakt makinelere adeta taş çıkartıyor. Halihazırda 2019'un ilk 10 ayında dünya genelinde 147 milyon adet telefon satışı yapıldı.



HAFTANIN OLAYI: TONERDE REKOR TASARRUF



HP dünyanın ilk toner doldurulabilir tanklı lazer yazıcısını piyasaya sundu. 5 bin adet baskı kapasitesine sahip Neverstop lazer yazıcı serisi, toner maliyetlerinde sağladığı yüzde 80'e varan tasarruf ile fark yaratıyor.Cihaz, Wi-Fi özelliğine de sahip olduğu için baskılar akıllı telefon ya da tablet ile de alınabiliyor. Dakikada 20 sayfa siyah beyaz baskıya ulaşan bu serideki ürünler 150 yaprak kapasiteli kağıt tepsiye sahip.