Resmen duyurdular! 3 kamu bankası ortak şirket kuruyor

3 kamu bankası ortak şirket kuruyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, kurulacak olan Platform Ortak Kartlı Sistemler A.Ş.’ye eşit hisse oranı ile ortak olacaklarını açıkladı.



ŞİRKETİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR



Üç banka tarafından dün akşam ayrı ayrı KAP’a yapılan açıklamada üç kamu bankası ortaklığında kurulacak olan şirketin kuruluş çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Buna göre Platform Ortak Kartlı Sistemler’in sermayesi 21 milyon TL olacak ve her banka şirkette %33.33 hisseye sahip olacak.