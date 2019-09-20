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Resmen duyurdular! 3 kamu bankası ortak şirket kuruyor

Üç kamu bankası kurulacak olan Platform Ortak Kartlı Sistemler A.Ş'ye eşit hisse oranı ile ortak olacak

Ekonomi / 20 Eylül 2019 Cuma 11:13
Resmen duyurdular! 3 kamu bankası ortak şirket kuruyor

3 kamu bankası ortak şirket kuruyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, kurulacak olan Platform Ortak Kartlı Sistemler A.Ş.’ye eşit hisse oranı ile ortak olacaklarını açıkladı.

ŞİRKETİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Üç banka tarafından dün akşam ayrı ayrı KAP’a yapılan açıklamada üç kamu bankası ortaklığında kurulacak olan şirketin kuruluş çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Buna göre Platform Ortak Kartlı Sistemler’in sermayesi 21 milyon TL olacak ve her banka şirkette %33.33 hisseye sahip olacak.

VakıfbankZiraat BankasıHalkbank


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