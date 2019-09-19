Tacizciyi yakmaya çalıştılar!

Olay, Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi 38070 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, 11 yaşındaki erkek çocuğuna taciz etti. Daha sonra çevredeki vatandaşlar tacizi görünce şahıs kaçtı. Bunun üzerine mahalleli şahsın evinin önünde toplandı. Kalabalık grup 'İdam istiyoruz' sloganı atarak evi taşladı ve yakmaya çalıştı. Bölgeye çevik kuvvet, özel harekat ve asayiş ekipleri sevk edildi.







Özel Harekat polisleri çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken, çevik kuvvet de öfkeli kalabalığı biber gazı kullanarak dağıttı.







Polis ekipleri olayı gerçekleştiren ve kaçan şahsı yakalama çalışması başlattı. Kaynak : İHA

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