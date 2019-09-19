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Bilecik'te tren kazası! Ölü ve yaralılar var

Bilecik’te kılavuz trenin tünelin içinde raydan çıkıp duvara çarpması sonucu 2 makinist yaşamını yitirdi. Kaza nedeniyle hızlı tren seferleri durdu.

3. Sayfa / 19 Eylül 2019 Perşembe 09:20
Bilecik'te tren kazası! Ölü ve yaralılar var
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Alınan bilgilere göre kaza, Bilecik-Bozüyük arasında bulunan Şelale rampaları mevkiinde meydana geldi. Tünelin içerisinde ilerleyen kılavuz tren, henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıkarak duvara çarptı. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Trende bulunan 2 makinistin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaza nedeniyle hızlı tren seferleri durdu. Savcının olay yerindeki incelemesi devam ediyor.








Kaynak : İHA

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