Bakan Soylu açıkladı: PKK'ya soğuk duş!

çişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da gazi ve gazi aileleri ile bir araya geldiği yemek programda konuştu.



Bakan Soylu, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatları sonrası 354 bin Suriyelinin ülkelerine döndüğünü açıkladı.



Terör örgütü PKK'nın içindeki eleman sayısının da 600'ün altına gerilediğini belirten Soylu, ''Son 2 yılda örgütün dağ kadrosu yüzde 78 geriledi'' dedi.



DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE



Bakan Soylu bugün Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Uluslararası Güvenlik Kongresi'nde yaptığı açıklamada "Terörle ve düzensiz göçle mücadele ediyoruz. Suriye'de veya Ortadoğu'nun herhangi bir yerinden yola çıkan düzensiz göç, bir yere kadar DEAŞ'a, sonra da PKK'ya para ödüyor. Sonra da sınırlarımızın içinde organizatörlere veriliyor. Yol üzerinde aldığı uyuşturucuyu satmaya çalışıyor. Sonra doğudan batıya doğru kaçmaya çalışıyor. 2014'te Yunanistan'a geçen her 100 göçmenden 10'u yakalanıyordu. Şimdi denizde 51'i yakalanabiliyor, 49'u geçiyor. Bu bizim ortaya koymuş başarının belki de en üst noktasıdır. " ifadesini kullanmıştı.





