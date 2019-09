Bakan Akar ABD'ye resti çekti!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar güvenli bölge konusunda ABD ile hava ve kara devriyeleri icra ettiklerini belirterek 'Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. Hazırlıklarımızı yaptık. Hazırlıklarımızı yaptık. Gerektiğinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz' dedi.



Akar, 'ABD ile hava ve kara devriyeleri icra ediyoruz ve üs bölgeleri kurulması için de çalışıyoruz. Müzakere ve ortak çalışmalara; amaç ve hedeflerimize uygun olduğu sürece devam edeceğiz. Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. Hazırlıklarımızı yaptık. Hazırlıklarımızı yaptık. Gerektiğinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz.' ifadelerini kullandı.



'B VE C PLANLARIMIZ HAZIR'



Milli Savunma Bakanı, Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarının temizlenmesi konusunda Türkiye'nin kararlılığını bir kez daha vurgulayarak, 'Amerika Birleşik Devletleri bizi oyalamaya çalışırsa B ve C planlarımız hazır. Harekatı yazın da yaparız, kışın da yaparız' dedi.



'ABD, GÖNÜLSÜZ SÜREÇ YAVAŞ İLERLİYOR'



Güvenli bölge mutabakatı konusunda ABD'ye eleştiriler de yönelten Akar, 'Bu bir tehdit değil. Bu bir ihtiyaç. 'ABD ile yapalım' derken bu bir zafiyet değil. Madem biz stratejik müttefikiz beraber yapalım. Burada her şey mükemmel mi? Değil. Zaman zaman yavaşlamalar oluyor, görüşmeler tekrarlanıyor. Gönülsüz yapıyorlar, süreç yavaş gidiyor.' açıklamasında bulundu.







'KARA DEVRİYELERİ SAFHA SAFHA İLERLEYECEK'



Bakan Akar, kara devriyelerinin safha safha ilerleyerek, 440 kilometrelik alanın tamamını kapsayacağını söyledi ve nihai amaçlarının ise sınır hattı boyunca güvenli bölge oluşturmak olduğunu kaydetti.



Akar, 'Bizim amacımız sınır hattı boyunca 30-40 kilometrelik güvenli bir bölge oluşturmak. Hudutlarımızın ve ülkemizin güvenliğini sağlamak. Ardından da, şu anda ülkemizde misafir ettiğimiz suriyelilerin hiçbir ayrım yapmaksızın topraklarına dönmelerini temin etmek. Orada uygun evler yapmak suretiyle iskânlarını temin etmek ve sınır hattı boyunca istikrarlı bölge oluşturmak.' dedi.



PENTAGON YETKİLİSİ SDG'YE SİLAH VE ARAÇ VERMEYE DEVAM ETTİKLERİNİ SÖYLEMİŞTİ



ABD ile Türkiye arasında Güvenli Bölge görüşmeleri sürerken, gazetecilere konuşan bir ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi, ABD'nin Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) silah, araç ve mühimmat desteği vermeye devam ettiğini söylemişti.



Pentagon radikal gruplarla mücadele çalışma grubu direktörü Chris Maier, 'Kullanılmaya hazır silahlar ve araçları SDG'ye sağlamaya devam ediyoruz. Gönderdiğimiz destekle ilgili şeffafız. Her ay Türkiye'ye, bu silah ve araçların listesini içeren bir rapor gönderiyoruz' dedi.