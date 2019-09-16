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Oynarken pencereden düşen Başak Cemre'nin cenazesi gözyaşlarıyla alındı

Adana’da yatağında oyun oynadığı sırada dengesini kaybedip pencereden düşerek ölen 4 yaşındaki kız çocuğunun cenazesi gözyaşlarıyla alındı.

3. Sayfa / 16 Eylül 2019 Pazartesi 10:59
Oynarken pencereden düşen Başak Cemre'nin cenazesi gözyaşlarıyla alındı

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi’ndeki bir rezidansta gece meydana gelen olayda, iddiaya göre apartmanın 12’nci katında oturan Kuru ailesinin 4 yaşındaki kızı Başak Cemre, uyuması için odasına bırakıldı. Başak Cemre yatağından kalkıp, oynamaya başladı.

Bu sırada dengesini kaybeden minik çocuk, odanın penceresinden aşağı düştü. Ağır yaralanan minik çocuk, ailesi tarafından otomobil ile Adana Şehir Hastanesi’ne götürüldü ancak kurtarılamadı.

Başak Cemre’nin acılı ailesi, bu sabah küçük çocuğun cenazesini almak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morguna geldi. Yapılan otopsisinin ardından Başak Cemre’nin cenazesini teslim alan yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Başak Cemre’nin cenazesi defnedilmek üzere Buruk Mezarlığı’na götürüldü.

Polisin olayla ilgili başlattığı tahkikat sürüyor. Kaynak : İHA

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TahkikatGözyaşıAdli Tıp KurumuKışla


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