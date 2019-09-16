USD (Alış - Satış) : 5,71 - 5,72 EURO (Alış - Satış) : 6,32 - 6,33

Meteorolojiden 3 il için yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya, Bingöl ve Tunceli için yağış uyarısı yaptı.

Yaşam / 16 Eylül 2019 Pazartesi 11:33
Meteorolojiden 3 il için yağış uyarısı

Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,'Bölgemizde havanın parçalı çok bulutlu, Malatya çevreleri ile Tunceli ve Bingöl'ün kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmemektedir'denildi.

Rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceğini aktaran merkez, yağış öncesi ve yağış sırasında rüzgarın kuvvetli olacağını aktardı.

Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AH AMERİKA! AH İSLAM DÜNYASI!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı