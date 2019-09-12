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Erdoğan'dan o isme özel görev!

Belediye başkanlarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 büyükşehir belediye başkanının tüm iletişimini ve koordinasyonunu sağlaması için Whatsaap grubu kurma görevini Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a verdi.

Siyaset / 12 Eylül 2019 Perşembe 21:12
Erdoğan'dan o isme özel görev!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 büyükşehir belediye başkanının tüm iletişimini ve koordinasyonunu sağlaması için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ı seçti.

'BUNU SEN YAPARSIN'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda Erdoğan, 30 büyükşehir belediyesinin katılacağı ortak Whatsapp grubunu kurma koordinasyon görevini 'Bunu sen yaparsın' diyerek Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a verdi.



AMAÇ; DAHA VERİMLİ ÇALIŞMAK

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Balıkesir'de tüm şehir adına birlik ve beraberlik adına yürüttüğü çalışmaların yankılarını duyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 büyükşehir belediye başkanının hizmet noktasında daha verimli olması için kurulacak ortak Whatsapp grubunun grup liderliğini Yücel Yılmaz'ın yapmasını istediği belirtildi.



ERDOĞAN DA YER ALACAK

Cumhurbaşkanı'nın da yer alacağı grubun oluşturulması için Yücel Yılmaz ve ekibi çalışmalarla başladığı kaydedildi.

LÜTFÜ SAVAŞ KATILMAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm büyükşehir belediye başkanları ile bugün Beştepe'de gerçekleştirdiği toplantıya, CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş katılmamıştı. Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çin'de olması sebebiyle mazeret bildirerek toplantıya katılamayacağını ifade etmişti.

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