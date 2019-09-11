Büyükşehir belediye başkanları daha rahat iletişim için Whatsapp grubu kuracak

Büyükşehir belediye başkanları daha rahat iletişim için Whatsapp grubu kuracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüştüğü büyükşehir belediye başkanlarının, daha rahat iletişim için ortak bir Whatsapp grubu kuracağı bildirildi.