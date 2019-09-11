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Büyükşehir belediye başkanları daha rahat iletişim için Whatsapp grubu kuracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüştüğü büyükşehir belediye başkanlarının, daha rahat iletişim için ortak bir Whatsapp grubu kuracağı bildirildi.

Siyaset / 11 Eylül 2019 Çarşamba 18:06
Büyükşehir belediye başkanları daha rahat iletişim için Whatsapp grubu kuracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüştüğü büyükşehir belediye başkanlarının, daha rahat iletişim için ortak bir Whatsapp grubu kuracağı bildirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Whatsapp grubu kurulmak suretiyle büyükşehir belediye başkanlarının birbirini dışlamadan, ötekileştirmeden, dayanışma içerisinde, gerektiği zaman rahatlıkla görüşebilmelerinin sağlanması yönünde görüş belirtildi." dedi.

Memduh BüyükkılıçCumhurbaşkanıWhatsappBelediye Başkanı


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