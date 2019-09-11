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Ağaç budarken feci şekilde can verdi

Aksaray’da bir şahıs, ağaç budarken düşmemek için kendini bağladığı ipin boynuna dolanması sonucu hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 11 Eylül 2019 Çarşamba 19:32
Ağaç budarken feci şekilde can verdi
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Olay, Laleli Mahallesi 4417 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, odunculuk yapan Yusuf Ülger (47), komşusunun kavak ağacını budamak için ağaca çıktı. Düşmemek için kendini ipe bağlayarak elinde hızarla kavak ağacına çıkan Ülger, 15 metre yüksekliğe ulaşınca aniden dengesini kaybederek ayağı boşa çıktı. Daha sonra kafası düşmemek için bağladığı ipe dolanan Ülger ağaçta asılı kaldı. Çevredeki vatandaşların fark etmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri ağaçta asılı kalan Ülger'i itfaiye merdiveni yardımı ile kurtarırken, hazır bekleyen 112 Acil Yardım ekiplerince hastaneye sevk edildi. Özel bir hastaneye kaldırılan Ülger burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olayı anlatan komşuları, Ülger'in ağaç budamak için ağaca çıktığını ve ipe dolandığını söyledi.
Kaynak : İHA

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