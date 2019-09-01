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Meteroloji uyardı! Sel olabilir

Meteoroloji yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre yarın özellikle Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yaşam / 01 Eylül 2019 Pazar 21:43
Meteroloji uyardı! Sel olabilir

Meteoroloji'nin yayımladı rapora göre yarın Doğu Karadeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültü yağış sabah saatlerinden itibaren başlayıp akşama kadar devam edecek.

Artvin ve Rize'de çok kuvvetli olması beklenen sağanak yağışların, sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar bekleniyor.

Öte yandan, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır'da sağanak yağış bekleniyor.

SALI GÜNÜ HAVA AÇACAK

Salı günü yurt genelinde güneşli hava etkisini gösterecek.

Sağanak YağışMeteorolojiSu BaskınıDoğu KaradenizGüneşli Hava


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