Meteroloji uyardı! Sel olabilir

Meteoroloji'nin yayımladı rapora göre yarın Doğu Karadeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültü yağış sabah saatlerinden itibaren başlayıp akşama kadar devam edecek.



Artvin ve Rize'de çok kuvvetli olması beklenen sağanak yağışların, sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar bekleniyor.



Öte yandan, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır'da sağanak yağış bekleniyor.



SALI GÜNÜ HAVA AÇACAK



Salı günü yurt genelinde güneşli hava etkisini gösterecek.

