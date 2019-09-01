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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konya metrosunun ihalesine başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Konya'da toplu açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konya metrosunun yapımına başlıyoruz. İlk etabın ihalesini eylül ayında gerçekleştiriyoruz" dedi.

Siyaset / 01 Eylül 2019 Pazar 16:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konya metrosunun ihalesine başlıyoruz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Mevlana Meydanı'ndaki Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Konya metrosunun yapımına başlıyoruz. İlk etabın ihalesini eylül ayında gerçekleştiriyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

'Bugün burada toplam yatırım tutarı 645 milyon lira olan 88 kalem hizmet ve eserin açılışını yapacağız.'

'Son 17 yılda Konya'ya eski rakamla 51 katrilyon TL yatırım yaptık. Konya'ya 42 bin kişilik stadyum, gençlik merkezleri ve spor kompleskleri inşa ettik.'

'Seneye açacağımız şehir hastanesi bin 250 yatağıyla en büyük sağlık tesislerinden biri olacak.'

'Nişasta bazlı şeker oranını bu yılın sonunda yüzde 2.5 indiriyoruz. Pancar üretiminde yüzde 11 artış bekliyoruz. Pancar fiyatını ton başına 235 TL'den 300 TL'ye yükseltiyoruz.'

"Belediyelerde kimseyi işten çıkarmayacaklarını söylediler, çıkarıyorlar. Bizim de yapacaklarımız var."

"İstanbul'u sel götürüyor, başkan ortada yok. Ankara'da kimsesiz çocuklar sokağa atılıyor, başkandan ses yok."

"15 Temmuz'a tiyatro diyenler seçim döneminde bir tiyatro oynamışlar."

"İstanbul Belediye Başkanı, Diyarbakır'da teröre bulaşmış olanlarla dirsek temasında."

"Terör örgütüne tavır koyamayanlardan, 15 Temmuz darbe girişiminin faillerini lanetleyemeyenden, her zeminde ve her zaman ülkesinin yanında yer alamayandan belediye başkanı olmaz, siyasetçi hiç olmaz."

"Siyaset mühendisliği oyunlarının hiçbiri tutmadı. Millete söyleyecek sözü olmayanların içeride ve dışarıda belli mahfillerin desteğiyle gidebilecekleri tek yer, bir sonraki seçimde sandığın en dibi olacaktır."

Açılış TöreniCumhurbaşkanıTürkiyeRecep Tayyip Erdoğan


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