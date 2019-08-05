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Türkiye operasyona hazırlanıyor!

ABD ile Fırat'ın doğusunda atılacak adım konusunda görüşmelerin sürdüğü dönemde TSK da bölgedeki terör faaliyeti bitirme konusunda gereken hazırlıklarını yapıyor.

Dünya / 05 Ağustos 2019 Pazartesi 20:13
Türkiye operasyona hazırlanıyor!

Rus haber ajansına konuşan Türk askeri kaynak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Afrin'e, Cerablus'a, El-Bab'a girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz” diyerek sinyalini verdiği operasyonun Kurban Bayramı'nı takiben 11 Ağustos'tan sonra başlamasını beklediğini söyledi.

'BAYRAM SONRASI BAŞLAYABİLİR'

İsminin belirtilmesini istemeyen Türk bir askeri kaynak RİA Novosti haber ajansına, “Türk ordusu söz konusu askeri operasyona Kurban Bayramı'ndan sonra, yani 11 Ağustos'tan sonra başlayabilir.” ifadesini kullandı.



ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bursa'da İstanbul-İzmir Otoyolu'nun açılışında yaptığı açıklamada, “Afrin'e, Cerablus'a, El-Bab'a girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya ile ABD ile paylaştık. Çünkü oralardan bize bu taciz atışları devam ettikçe bizim sessiz kalmamız mümkün değildir. Biz bir yere kadar sabrederiz. O sabrın bir sonu var.” demişti.

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