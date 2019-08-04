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3 feribot alabora oldu: 31 ölü

Filipinler’de kötü hava koşulları nedeniyle 3 feribot dün alabora oldu. Yaşanan felakette toplam 31 kişi hayatını kaybetti

Dünya / 04 Ağustos 2019 Pazar 17:24
3 feribot alabora oldu: 31 ölü

Dün, Filipinler’in Guimaras ve Iloilo şehirleri arasında seyreden 3 adet motorlu ahşap tekne, kötü hava koşulları nedeniyle alabora oldu. Toplam 96 yolcu ile mürettebat taşıyan teknelerden 62 kişi kurtarılırken, 31 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 yolcunun ise hala kayıp olduğu bildirildi.

Tekne kazasının ardından arama kurtarma çalışmalarına başlayan ekiplerin hala görevde olduğu açıklandı.

Filipinler Sahil Güvenlik sözcüsü Komutanı Armand Balilo, yolcuların ve mürettebatın neredeyse tamamının bulunduğunu ancak hala kayıp olan 3 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Balilo, batan teknelerden üçüncüsünün hiç yolcu taşımadığını ve 5 kişilik mürettebatın tamamının kurtarıldığını bildirdi. Kaynak : İHA

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Sahil Güvenlik


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