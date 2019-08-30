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Çavuşoğlu: İdlib'e saldırılar durmazsa Avrupa'ya yeni bir göçmen akını başlayabilir!

Norveç'te konuşan Dışişleri Bakanı, "Suriye'de siyasi bir çözüm bulunduğunda askeri birlikler ayrılabilir ancak şu an Şam rejimi siyasi bir çözüme inanmıyor. Rusya Türkiye'ye İdlib'deki gözlem noktalarına Suriye güçleri tarafından bir saldırı olmayacağı garantisini verdi" dedi.

Siyaset / 30 Ağustos 2019 Cuma 12:25
Çavuşoğlu: İdlib'e saldırılar durmazsa Avrupa'ya yeni bir göçmen akını başlayabilir!

Norveç'in başkenti Oslo'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa'ya yeni bir göçmen dalgası uyarısı yaptı.

Çavuşoğlu, şunları söyledi: 'Suriye'de siyasi bir çözüm bulunduğunda askeri birlikler ayrılabilir ancak şu an Şam rejimi siyasi bir çözüme inanmıyor. İdlib'de saldırıların devam etmesi halinde Avrupa'ya yeni bir mülteci akını başlatabilir. Rusya, Türkiye'ye İdlib'deki gözlem noktalarına Suriye güçleri tarafından bir saldırı olmayacağının garantisini verdi. İran petrol tankeri Lübnan'a gidiyor, Türkiye'ye değil.'

Mevlüt ÇavuşoğluTürkiyeDışişleri BakanıMülteci AkınıSaldırı


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