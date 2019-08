21. Seydikemer Yörük Türkmen Şöleni düzenlendi

Her yıl farklı bir tema ile gerçekleştirilen organizasyonun bu yılki teması ‘'Türk Dünyasında Birlik''ti. Kosova, Kırım, Azerbaycan, Doğu Türkistan, Nogay Türkleri ve Bosna Hersek temsilcilerinin katıldığı şölende birbirinden renkli anlar yaşandı.



Mehteran eşliğinde Türk Bayrağı ve 24 Oğuz Boyu bayraklarının göndere çekildiği şölen Oğuz Ata duasıyla başladı. Selçuklu okçularının talim ve gösteri yaptığı programda Yörük sokak oyunları, Yörük müzesi, Yörük göçü, gelin alma, Yörük hayatı fotoğraf sergisi, ıstarda kilim ve çul dokuma, demir dövme, golan dokuma, keçe yapımı, desti yapımı, tengerek eğirme ve halaç bükümü, derici, bıçakçı, kalaycı, çarıkçı, meslekleri de canlandırıldı.Şölene Ermeni Asala Terör Örgütü Lideri Monte Melkonyan'ı enterne etmesi ile bilinen Azerbaycan Karabağ savaşı gazisi Azerbaycan Bayrağı (Orden) nişanı sahibi İbad Hüseyinli'yle beraber katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, alandaki çadırları tek tek ziyaret ederek sohbet etti







Şölendeki konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başlayan Topçu şunları şöyledi:



”Bu yıl 21'ncisi gerçekleşen şölen birliğimize ve dirliğimize vesile olsun. Emeği geçen herkesten Rabbim razı olsun. Cenab-ı Hakkın selamı rahmeti ve bereketi cümlemizin üzerine olsun.



Oğuz Atanın evlatları, kardeşlerim;



Cennetmekân Ulu Hakan Abdülhamid Han Hazretleri Karakeçili Yörüklerinden seçilmiş muhafızlarına çok güvenir, Söğüt Alayı olarak bilinen bu alaydan sitayişle bahseder ve onlar için 'öz hemşerilerim' dermiş. Karakeçili yörüklerine itimadı herkesten fazla olduğu için, uyuduklarında onu Karakeçili yörük bir muhafız korurmuş.



Cumhuriyetimizin Kurucusu, İstiklal savaşımızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözlerini tarih kaydetmiş.



“Yörükler Türk milletinin çalışkan ve üretken evlatlarıdır.



Babam Ali Rıza Efendi yerli olarak Selaniklidir. Kendileri yörük sülalesinden gelir. Annem her zaman yörük olmaktan iftihar ederdi.”



Oğuz Atanın evlatları, Birliğimizin, dirliğimizin, geleceğimizin teminatı kardeşlerim, yaptırdığınız ŞÜHEDA PINARI'nın üzerine büyük bir tarih şuuru ile bize ait üç kadim sembolü nakşetmişsiniz.



O sembollerden Çift Başlı Kartal, Selçukluyu, Üç Hilal Osmanlı'yı, Ayyıldız ise Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsil ediyor.



Evet, Oğuz Atanın evlatları Yörük kardeşlerim; Göğsümüzü gererek gururla bütün dünyaya ilan ediyoruz ki, Sakalar'dan, Hunlar'dan, Göktürk ve Uygurlar'dan gelen, Selçuklu'nun varisleri, Osmanlı'nın torunları, Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuklarıyız.



Değerli katılımcılar,



Cumhuriyetimizin banisi Atatürk'ün şu sözleri ile konuşmamı bitiriyorum. “Arkadaşlar! Gidip, Toros dağlarına bakınız, eğer orada bir tek yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiç bir güç ve kuvvet asla bizi yenemez”.



Evet; Yedi düvel dedelerimizi yenemedi, şimdide ne PKK ile, ne FETÖ ile, ne de Dolar ile bizi asla yenemeyecekler, birliğimizi ve dirliğimizi asla bozamayacaklar. Rabbim devletimizi ve milletimizi korusun ve yüceltsin' dedi.



Program sonrası gazetecilerin, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Güvenli Suriye sınırında gerçekleştirilmesi konuşulan Güvenli Bölge ile İlgili yaptığı açıklamalarının sorulması üzerine Topçu; “Sayın Bakan'ın açıklaması Devletin ve milletin müşterek kararının ifadesidir. Türkiye, küresel terör örgütlerini (PKK-PYD-YPG, FETÖ, DEAŞ) yurt içinde ve dışında uluslararası hukukun verdiği hak ile tamamen temizlemeye kararıdır. Bu mücadelemiz hem ülkemizin, hem bölgemizin, hem de dünyanın güvenliğini sağlamak içindir. Türkiye, NATO da müttefiki, Kore'de asker arkadaşı olan ABD'den haklı beklentisi terör örgütü YPG/PKK'ya desteğine son vermesi FETÖ elebaşını iade etmesidir” dedi.



Seydikemer Belediyesi ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Tanıtma Fonu Katkılarıyla Gerçekleşen şölende, Azerbaycan, Karabağ gazisi İbad Hüseyinli, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Boğalar Yörük Kültür Dayanışma Ve Yardımlaşma Derneği Başkanı ve 24. Dönem Muğla Milletvekili Ali Boğa, Yörük-Türkmen birliği genel başkanı İrfan Tatlıoğlu, Muğla Vali yardımcısı Rıza Dalan, Seydikemer Kaymakamı Haktan Gökçekuyu birer konuşma yaptılar. Yapılan konuşmalarda, Türkmen camiasının Türk milletinin ana unsuru bizzat kendisi olduğunu belirten konuşmacılar, Yörüğün hayat görüşünün, dünyaya bakış açısının gelecek nesillere aktarılması için her yıl şölene içerik zenginliği katmaya çalıştıklarını ifade ederek, birlik beraberlik vurgusu yaptılar.



Programda şehitlerimiz de unutulmadı; Geçen yıl ‘Şehitlere Saygı' teması çerçevesinde yapılan Şüheda Pınarı'ndaki isim listesine 2019 yılında Hakkari'de şehit düşen Fethiyeli Jandarma Uzman Çavuş Suleyman Yasir Ağır ve Irak'ta şehit edilen Dalamanlı Hava Savunma Üstegmen Emre Kargın'ın isimleri de dualarla eklendi.



Türk Tarih Kurumu ve üniversiteler desteklediği,



Türkiye genelinde yapılan şölenlerin zenginleştirilmesi, aslına uygun yapılması, geleneklerimizin özünden uzaklaşmadan yaşatılması konularında hassasiyet gösteren kurumlar da bu şölene katkı vermiş, ayrıca Türk Tarih Kurumu ve üniversitelerin Yörük Türkmen Araştırma Merkezleri de şölene içerik desteği verdiler.



Yöresel sanatçıların, misafir ülke topluluklarının gösteriler yaptığı şölende, katılımcılar birlik beraberlik coşkusunu yaşadılar.



Şölene, ayrıca AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Denizli Valisi Hasan Karahan ve muhtarlar ve çeşitli dernek başkanları katıldı.