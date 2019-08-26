Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi” denildi.



Kaynak : İHA

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