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Sınırda hareketli anlar! Türkiye'yi gözetliyorlar

Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristlerin sınır hattındaki hareketliği görüntülendi

Güncel / 20 Ağustos 2019 Salı 11:49
Sınırda hareketli anlar! Türkiye'yi gözetliyorlar

Suriye'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristlerin hareketliği görüntülendi. YPG'li bazı teröristlerin sınır hattında bekleyip Türkiye tarafını gözlerken, başka bir terörist grup ise araçlarla hareket ettiği anlar Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Öte yandan bir süre önce Kamışlı'da indirilen terör örgütü YPG'yi simgelen bez parçalarının tekrar asıldığı gözledi.






Kaynak : DHA

Terör ÖrgütüTürkiyeSuriye


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