Yunanistan'a kaç FETÖ'cü kaçtı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bakanlıkta bir araya geldi. Dünyanın 21. yüzyılda çok ciddi bir göç hareketliliğine sahne olduğunu

belirten Soylu, göçün ana sebebini, terör ve şiddet ortamının oluşturduğunu söyledi. Bir göç sağanağı ile karşı karşı olduklarını vurgulayan Soylu, bu alanın istismar edilmesinin önüne geçebilmek adına hem iletişimi ve istişareyi arttırmaya hem de kamuoyunu, medya ve siyaseti olabildiğince doğru bilgilendirmeye çalıştıklarını dile getirdi.



Kaçak göç yollarından uyuşturucu yollarının oluştuğunu, bundan da terör örgütlerinin para kazandığını aktaran Soylu, “Biz kaçak sigarayı Türkiye'de son 3 yılda yüzde 21,5-22 seviyesinden yüzde 1,5 seviyesine düşürdük. Kaçakçılığı yapanlar şimdi kaçak göçmen ticareti yapıyor. Bu, kendi adına dünyayı da tehdit eden illegal sinerji oluşturuyor.” diye konuştu.







TÜRKİYE'DE 3 MİLYON 639 BİN 284 SURİYELİ VAR



Türkiye'de geçici koruma statüsüne sahip 3 milyon 639 bin 284 Suriyeli olduğuna dikkati çeken Soylu, şunları kaydetti: “Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinde aldığı toplam göçmen sayısı, bu verdiğim Suriyeli rakamı dahil 5,7 milyon kişidir. Yani daha önce yaşamadığımız bir şeyi yaşıyoruz. Ekonomik sebeplerle göç, zaten tüm dünyada belli bir ölçekte var olan bir şeydi. Oysa Türkiye sınırına birdenbire yüz binlerce insan sadece daha çok para kazanmak için koşmadı. Bu insanlar net şekilde ölümden kaçtılar. Ölümden kaçanlar bir aks oluşturdu. Elbette ki ekonomik sebeplerle göç etmek isteyenler de bu aksı kullanmış olabilir ama temelde Türkiye'nin ve dünyanın bugün maruz kaldığı kitlesel göç hareketi ve düzensiz göç probleminin belirleyicisi ekonomi değil, oluşturulan terör ve şiddet ortamıdır.”







“ULUSLARARASI KORUMA BAŞVURUSU ALABİLME KABİLİYETİNE SAHİP ÜLKE OLDUK”



Türkiye'nin “uluslararası koruma başvurusu” konusunda bir lig yükseldiğini anlatan Soylu, “Türkiye, uluslararası koruma başvurusunu alabilme kabiliyetine sahip ülke oldu. Daha önce bizim adımıza Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği alıyordu. Geçen yıl Türkiye'nin göç konusunda elde ettiği yetkinlik ve yeterlilik, Türkiye'nin bu başvuruyu kendi adına almasını sağladı.” ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, Suriyelilerin bayramda ülkelerine gitmesi konusunda serbestlik sağladıkları için eleştirildiklerine değinerek, şöyle devam etti: “Suriyelilerin bayramda ülkelerine gitmesi, arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirme sonrası oluşturduğumuz politikadır. ‘Gidebilen kadarı gitsin, orayı görsünler, kalmak isteyen orada kalsın.' Bu politika tuttu. Son Ramazan Bayramı'nda giden 36 bin kişi geri dönmedi. Ramazan Bayramı'nda 85 bin Suriyeli'den 35 bini İdlib'e gitti. Bazen bizi eleştiriyorlar ya ‘İdlib'e ölüme gönderdiler.' diye. Biz kimseyi göndermedik. Onun da altını çizerek söylüyorum. Kurban Bayramı için de şu ana kadar 20 binin üzerinde çıkış sağlandı.” Şu anda 16 bin olan geri gönderme merkezi kapasitesinin yıl sonunda yaklaşık 20 bini bulacağını dile getiren Soylu, 87 bin 464 kişinin barınma merkezlerinde kaldığına, bu yerlerin toplam kapasitesinin ise 165 bin 609 kişi olduğuna işaret etti.



Türkiye'de bu yılın ocak ayı itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü verilerine göre eğitim çağındaki Suriyeli çocuk sayısının 1 milyon 47 bin 536 olduğunu aktaran Soylu, şöyle konuştu: “Eğitim çağındaki Suriyeli çocukların okullaşma oranı ortalama yüzde 61,69, ilkokullardaki okullaşma oranı yüzde 96,3'tür. Mülteciler için dünya genelinde ilkokuldaki okullaşma oranı yüzde 61'dir. Yani biz göçmenleri sadece içeri alıp bırakmıyoruz. Yüzde 50'si 18 yaşın altında olan, savaş ve şiddet koşullarında travmatik deneyimler yaşayarak Türkiye'ye sığınmak zorunda kalan Suriyelilerin eğitim sistemine dahil olmaları konusunda çok başarılı çalışmalar yapıyoruz. Mesela ‘Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi' adıyla bir proje yürütüyoruz. İki yıllık bir proje olarak öngörüldü. Şubat 2018 verilerine göre, proje kapsamında 23 ilde 390 bin Suriyeli öğrenciye 5 bin 555 Türkçe öğretici tarafından Türkçe öğretim dersi, 495 rehberlik danışmanıyla danışmanlık dersi verilmiştir. Yine aynı proje kapsamında geçen yıl okullarında Suriyeli öğrenci bulunan 2 bin 500 idareciye eğitim verdik. Eğitim işine göçün ilk anlarından itibaren eğildik.”







‘EDİRNE'DEN YUNANİSTAN'A 8 BİN FETÖ'CÜ GEÇTİ'



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘Göç Buluşması'nda, medyanın Ankara temsilcilerinin sorularını da yanıtladı. ‘FETÖ, Suriyeliler meselesinin neresinde? Araştırma ve incelemelerinize yansıyan bir şey var mı?' sorusu üzerine Bakan Soylu, “Geçen hafta cuma günü istihbarat ve siber daire başkanlarımızı aradım. ‘Şu Suriye meselesiyle ilgili FETÖ hesaplarının bir analizini yapar mısınız?' dedim. Tam üzerine cuk oturmuş durumda. FETÖ hesaplarının tamamı bu meselelerin tahrikinde birebir pozisyon almış durumda” diye konuştu.



Bakan Soylu, ‘Terör örgütü DEAŞ'ın bu göç sağanağı aracılığıyla Türkiye'ye sızmaya çalışması gibi bir belirlemeniz var mı?' sorusuna ise “DEAŞ'ı da PKK'sı da var. Başka bir şey daha söyleyeyim. Sadece DEAŞ ve PKK değil. Aslında derdimizi anlatmakta zorlanıyoruz. Son 2- 2,5 yıldır Edirne kara sınırından Yunanistan'a yaklaşık 8 bin FETÖ'cü geçti. Bu da yeni rakam. Peki bu hangi hattan geçti? Tam da o kaçak göçmen hattından geçti” yanıtını verdi.