Üniversiteye doğrudan kayıt için son 2 gün

Kayıt döneminde işlemlerini tamamlamayan adaylar şanslarını kaybedecek. Bütün devlet üniversitelerine e-kayıt yapılabiliyor. Vakıflarda da yaklaşık 50 yükseköğretim kurumuna bu yolla kayıt mümkün. Doğrudan kayıt yaptırmak için üniversiteye gitmeden önce, adayların kayıt prosedürlerini incelemesi öneriliyor.



EKSİK BELGE UYARISI



Adayların kayıt için, ortaöğretim diploma aslı veya onaylı bir mezuniyet belgesine ihtiyacı olacak. 12 adet fotoğrafla birlikte katkı payı veya öğretim ücretinin ödenmesiyle ilgili belgenin hazır bulundurulması gerekiyor. Üniversiteler bunların dışında ek belgeler de talep edebiliyor. Bu nedenle adayların üniversitelerdeki kayıt ofisleriyle iletişime geçmesi veya kurumların internet sitelerinden yaptıkları kayıtlarla ilgili duyuruları takip etmesi öneriliyor.



LİSELERDE SON NAKİL



Öte yandan 10 Ağustos’ta liseler için yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının ilan edilmesinin ardından, il ve ilçe nakil komisyonlarınca yapılacak nakiler için başvurular bugün başladı, 23 Ağustos’ta sona erecek. Sonuçlar, 6 Eylül’de ilan edilecek. Okullar 9 Eylül’de açılacak.

