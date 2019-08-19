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Üniversiteye doğrudan kayıt için son 2 gün

Üniversitelere şahsen gidilerek yapılan kayıt işlemleri 16 Ağustos'ta başlamıştı. Örgün ve açıköğretim önlisans ve lisans düzeyinde yaklaşık 1 milyon aday için başlayan e-kayıtlar 21 Ağustos’a, kurumlara gidilerek ilgili ofislerde yapılacak kayıtlar ise 23 Ağustos’a kadar sürecek.

Eğitim / 19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:34
Üniversiteye doğrudan kayıt için son 2 gün

Kayıt döneminde işlemlerini tamamlamayan adaylar şanslarını kaybedecek. Bütün devlet üniversitelerine e-kayıt yapılabiliyor. Vakıflarda da yaklaşık 50 yükseköğretim kurumuna bu yolla kayıt mümkün. Doğrudan kayıt yaptırmak için üniversiteye gitmeden önce, adayların kayıt prosedürlerini incelemesi öneriliyor.

EKSİK BELGE UYARISI

Adayların kayıt için, ortaöğretim diploma aslı veya onaylı bir mezuniyet belgesine ihtiyacı olacak. 12 adet fotoğrafla birlikte katkı payı veya öğretim ücretinin ödenmesiyle ilgili belgenin hazır bulundurulması gerekiyor. Üniversiteler bunların dışında ek belgeler de talep edebiliyor. Bu nedenle adayların üniversitelerdeki kayıt ofisleriyle iletişime geçmesi veya kurumların internet sitelerinden yaptıkları kayıtlarla ilgili duyuruları takip etmesi öneriliyor.

LİSELERDE SON NAKİL

Öte yandan 10 Ağustos’ta liseler için yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının ilan edilmesinin ardından, il ve ilçe nakil komisyonlarınca yapılacak nakiler için başvurular bugün başladı, 23 Ağustos’ta sona erecek. Sonuçlar, 6 Eylül’de ilan edilecek. Okullar 9 Eylül’de açılacak.

Katkı PayıE-kayıtMezuniyetOrtaöğretim


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