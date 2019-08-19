KYK yeni dönem yurt başvuruları başladı

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir üniversiteye gitmeye hak kazanan öğrenciler barınma ihtiyaçlarını karşılamak için arayışa geçti. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda (KYK) kalmak isteyen öğrenciler KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak diye sorgulamaya başladı.



KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?



19 Ağustos 2019- 26 Ağustos 2019 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacaktır.



YURT ÜCRETLERİ



Yurt başvuruları e-devlet üzerinden alınıyor.



KYK sitesinde yer alan bilgiye göre geçtiğimiz sene aylık yurt ücreti 168 TL olarak, standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti 180-285 TL olarak ve K.K.T.C’de bulunan yurtların aylık ücreti 300 TL olarak belirlendi.



Yurt ücretinin her ayın son iş günü saat 16.00’ya kadar ödenmesi gerekiyor.



YURT BAŞVURU KOŞULLARI



Öncelik Belgesi (Önceliği Olanlar İçin)



Şehit ve gazi çocuğu, gaziler (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan belge (Seyahat Kartı dahil) veya Sosyal Güvenlik Kurumundan ilgili kanun maddelerine göre aylık bağlandığını gösterir belge)



% 40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,( Tam teşekkülü hastaneden alınacak rapor)



Lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler (İlgili kurum ve kuruluşlardan alınacak belge)



Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, (Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge)



Milli olmuş Amatör sporcular lisanslı (T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı)



Gönüllü güvenlik korucusu olarak çalışan ve çalışırken vefat edenlerin, gönüllü güvenlik korucusu olarak emekliye ayrılan ve emekliye ayrıldıktan sonra vefat edenlerin çocukları (İlgili kurum ve kuruluşlardan alacakları belge)



4 adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf



Yüzde 40 ve üzeri engelli ebeveyni olanların (Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor)



Yükseköğrenim programına kayıt olduğunu gösterir belge



18 yaşından küçükler için Kurum internet sayfasından temin edilen ve doldurulan veli/vasi izin belgesi



Verilen süre içinde ilgili yurt müdürlüklerine kayıt yaptırmayan öğrenciler, haklarını kaybedeceklerdir.