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Bayram dönüşü çilesi: Saatlerce kuyrukta beklediler

Kurban Bayramı tatili sona ermesine rağmen, tatilcilerin Çanakkale İskelesi’nde uzun araç kuyrukları oluştu.

Yaşam / 18 Ağustos 2019 Pazar 16:21
Bayram dönüşü çilesi: Saatlerce kuyrukta beklediler
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Bayramın 3. gününden itibaren dönüş yoğunluğunun yaşandığı iskelede uzun araç kuyrukları bugün de son bulmadı. Bayram tatilini ailelerinin yanında ya da yaşadıkları şehirden farklı bir bölgede geçirmek isteyen vatandaşlar, arife günü özellikle Eceabat ve Kilitbahir iskelelerinde uzun kuyruklar oluşturarak Çanakkale iskelesine varmışlardı.

Bayramın 3. gününden itibaren dönüş hazırlığına başlayan tatilciler, Çanakkale İskelesi'nden Eceabat ve Kilitbahir İskelesi'ne ulaşmak için bunaltıcı sıcak altında bekleyişleri sürdü. Yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğunda bekleyen tatilcilerin çoğunluğu Trakya Bölgesi ve İstanbul'a hareket etti.

Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, Lapseki İskelesi'nde herhangi bir araç kuyruğu bulunmadığını belirterek, Çanakkale İskelesi'nde kuyrukta bekleyen tatilcilere bilgilendirmelerde bulundu. Kaynak : İHA

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