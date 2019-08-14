USD (Alış - Satış) : 5,48 - 5,49 EURO (Alış - Satış) : 6,14 - 6,15

Korkunç kaza araç kamerasında!

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 14 Ağustos 2019 Çarşamba 22:00
Korkunç kaza araç kamerasında!
Video için tıklayın

Kaza, saat 18.30 sıralarında Alaşehir-Kiraz karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alaşehir'den Uluderbent Mahallesi'ne seyir halinde olan M.O. yönetimindeki 45 ZB 219 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen İ.Y. idaresindeki 35 DOU 17 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü İ.Y. ile minibüste bulunan A.A., F.E., O.E., A.C., H.D. olay yerine gelen 112 acil servis ambulanslarıyla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Uluderbent112 Acil Servis


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı