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Kırmızı ete zam geliyor!

Kurban Bayramı'ndan 1-1.5 ay sonra kırmızı etin yüzde 20 zamlanacağı açıklandı

Ekonomi / 14 Ağustos 2019 Çarşamba 20:07
Kırmızı ete zam geliyor!

Maliyetlerindeki artışı sattığı ürün fiyatlarına yansıtamadığından yakınan kırmızı et sanayicileri, bayramdan sonra ete zam yapmaya hazırlanıyor.

ETE YÜZDE 20'LİK ZAM YOLDA

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan, '2018'de kırmızı et üreticisinin maliyeti yüzde 30-35 arttı. Ancak perakende fiyatlar yalnızca yüzde 10 artabildi. Yüzde 20'lik bir kaybımız varken sütteki zam yüzde 30'u, beyaz etteki zam yüzde 37'yi buldu. Bu yüzden Kurban Bayramı'ndan 1 ya da 1.5 ay sonra kırmızı ete yüzde 20'lik bir zam gelebilir. Piyasa bu oranı kaldırmazsa da fiyatlar en az yüzde 5-10 artacaktır' dedi.



'KIRMIZI ET TÜKETİMİ 9 KİLOYA DÜŞTÜ'

Öte yandan canlı hayvan ithalatı bu yılın ilk 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 azalırken, ihracatta yüzde 32'lik artış kaydedildi. Geçen yılın ilk yarısında yapılan 884 milyon dolarlık canlı hayvan ithalatı 558 milyon dolar azaldı. ETBİR olarak sahada yaptıkları araştırmalar sonucunda, 2018'de yıllık kişi başı kırmızı et tüketimi 14 kilo iken 2019'da 9 kiloya düştüğünü belirten Yücesan, 'Sanayicinin satın aldığı ette yüzde 30, yurttaşın aldığında ise yüzde 35-40 talep daralması oldu. 2018'in temmuz ve ağustos aylarında yaşadığımız olumsuz tablo, 2019'da da aynı şekilde devam ediyor. Üretim düşüyor, tüketim azalıyor. Yıl sonuna kadar da bu olumsuzluğun düzeleceğini sanmıyorum. Tablo değişmeyecek' ifadelerini kullandı.

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