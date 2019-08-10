Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağustosta zaferler halkasına bir yenisini ekleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.



Malazgirt Zaferi, Mercidabık Seferi, 30 Ağustos ve Kıbrıs Barış Harekatı'nı hatırlatan Erdoğan, ağustos ayının Türk tarihinde zaferler ayı olduğunu vurgulayarak terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.



"TARİHİMİZİN ZAFERLER HALKASINA BİR YENİSİNİ DAHA EKLEYECEĞİZ"



Türkiye'nin sınırları boyunca kurulmaya çalışılan terör koridoruna ilk vurulan darbe olan Fırat Kalkanı Harekatı'nın da 1 Ağustos'ta başladığını belirten Erdoğan, "İnşallah bu Ağustos'ta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini daha ekleyeceğiz" dedi.



Türkiye'yi durdurmaya çalışanların hüsrana uğratılacağını söyleyen Erdoğan, "Ülkemizi terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tuzaklara kadar nice sinsi yöntemle durdurmayı planlayanları önümüzdeki dönemde de hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.



Kurban Bayramı dolayısıyla uzun yola çıkacak olan sürücüleri de uyaran Erdoğan, "Yollara çıkan tüm vatandaşlarımızdan emniyet kemerlerinin ses getirmesini, trafik kurallarına titizlikle riayet etmelerini istiyorum. Yüreklere acı salmamak, bayram sevincimize gölge düşürmemek için hep birlikte daha dikkatli, sorumlu davranalım." dedi.

