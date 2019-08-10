USD (Alış - Satış) : 5,48 - 5,49 EURO (Alış - Satış) : 6,14 - 6,15

Bayram namazı saatleri

Kurban Bayramı namazı Ankara'da 06.33, İstanbul'da 06.47, İzmir'de 06.58, Çanakkale'de 06.59 ve Iğdır'da 05.48'de kılınacak.

Yaşam / 10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:03
Bayram namazı saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı, illerde Kurban Bayramı namazının kılınacağı saatleri açıkladı.

Buna göre il il namaz vakitleri şu şekilde:

Adana: 06.27,
Adıyaman: 06.14,
Afyon: 06.44,
Ağrı: 05.53,
Aksaray: 06.31,
Amasya: 06.20,
Ankara: 06.33,
Antalya: 06.46,
Ardahan: 05.52,
Artvin: 05.55,
Aydın: 06.56,

Balıkesir: 06.53,
Bartın: 06.33,
Batman: 06.03,
Bayburt: 06.03,
Bilecik: 06.44,
Bingöl: 06.04,
Bitlis: 05.58,
Bolu: 06.37,
Burdur: 06.47,
Bursa: 06.48,

Çanakkale: 06.59,
Çankırı: 06.29,
Çorum: 06.24,


Denizli: 06.51,
Diyarbakır: 06.06,
Düzce: 06.38,

Edirne: 06.56,
Elazığ: 06.09,
Erzincan: 06.07,
Erzurum: 05.59,
Eskişehir: 06.43,

Gaziantep: 06.19,
Giresun: 06.09,
Gümüşhane: 06.06,

Hakkari: 05.53,
Hatay: 06.25,

Iğdır: 05.48,
Isparta: 06.45,

İstanbul: 06.47,
İzmir: 06.58,

Kahramanmaraş: 06.20,
Karabük: 06.32,
Karaman: 06.36,
Kars: 05.51,
Kastamonu: 06.27,
Kayseri: 06.24,
Kırıkkale: 06.31,
Kırklareli: 06.53,
Kırşehir: 06.29,
Kilis: 06.21,
Kocaeli: 06.43,
Konya: 06.37,
Kütahya: 06.45,

Malatya: 06.13,
Manisa: 06.57,
Mardin: 06.05,
Mersin: 06.30,
Muğla: 06.55,
Muş: 06.00,

Nevşehir: 06.28,
Niğde: 06.29,

Ordu: 06.11,
Osmaniye: 06.24,

Rize: 06.01,

Sakarya: 06.41,
Samsun: 06.17,
Siirt: 06.00,
Sinop: 06.21,
Sivas: 06.17,

Şanlıurfa: 06.13,
Şırnak: 05.58,

Tekirdağ: 06.53,
Tokat: 06.18,
Trabzon: 06.04,
Tunceli: 06.07,

Uşak: 06.49,
Van: 05.53,
Yalova: 06.46,
Yozgat: 06.25,
Zonguldak: 06.35.

YURT DIŞINDA NAMAZ SAATLERİ
Bayram namazı; KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.37, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.28, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.24 ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 06.25'te eda edilecek.

SaraybosnaİngiltereKurban BayramıDiyanet İşleri BaşkanlığıBosna Hersek


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı