Bayram namazı saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı, illerde Kurban Bayramı namazının kılınacağı saatleri açıkladı.



Buna göre il il namaz vakitleri şu şekilde:



Adana: 06.27,

Adıyaman: 06.14,

Afyon: 06.44,

Ağrı: 05.53,

Aksaray: 06.31,

Amasya: 06.20,

Ankara: 06.33,

Antalya: 06.46,

Ardahan: 05.52,

Artvin: 05.55,

Aydın: 06.56,



Balıkesir: 06.53,

Bartın: 06.33,

Batman: 06.03,

Bayburt: 06.03,

Bilecik: 06.44,

Bingöl: 06.04,

Bitlis: 05.58,

Bolu: 06.37,

Burdur: 06.47,

Bursa: 06.48,



Çanakkale: 06.59,

Çankırı: 06.29,

Çorum: 06.24,





Denizli: 06.51,

Diyarbakır: 06.06,

Düzce: 06.38,



Edirne: 06.56,

Elazığ: 06.09,

Erzincan: 06.07,

Erzurum: 05.59,

Eskişehir: 06.43,



Gaziantep: 06.19,

Giresun: 06.09,

Gümüşhane: 06.06,



Hakkari: 05.53,

Hatay: 06.25,



Iğdır: 05.48,

Isparta: 06.45,



İstanbul: 06.47,

İzmir: 06.58,



Kahramanmaraş: 06.20,

Karabük: 06.32,

Karaman: 06.36,

Kars: 05.51,

Kastamonu: 06.27,

Kayseri: 06.24,

Kırıkkale: 06.31,

Kırklareli: 06.53,

Kırşehir: 06.29,

Kilis: 06.21,

Kocaeli: 06.43,

Konya: 06.37,

Kütahya: 06.45,



Malatya: 06.13,

Manisa: 06.57,

Mardin: 06.05,

Mersin: 06.30,

Muğla: 06.55,

Muş: 06.00,



Nevşehir: 06.28,

Niğde: 06.29,



Ordu: 06.11,

Osmaniye: 06.24,



Rize: 06.01,



Sakarya: 06.41,

Samsun: 06.17,

Siirt: 06.00,

Sinop: 06.21,

Sivas: 06.17,



Şanlıurfa: 06.13,

Şırnak: 05.58,



Tekirdağ: 06.53,

Tokat: 06.18,

Trabzon: 06.04,

Tunceli: 06.07,



Uşak: 06.49,

Van: 05.53,

Yalova: 06.46,

Yozgat: 06.25,

Zonguldak: 06.35.



YURT DIŞINDA NAMAZ SAATLERİ

Bayram namazı; KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.37, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.28, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.24 ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 06.25'te eda edilecek.