Yüksek Askeri Şura'da alınan kararlar belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi.



Beştepe'de basına kapalı düzenlenen toplantı, yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları da ele alındı.



ERDOĞAN, YAŞ KARARLARINI ONAYLADI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şura toplantısının ardından alınan kararları imzaladı. Erdoğan Dijital Medya hesabından, Erdoğan'ın YAŞ kararlarını imzalamasına ilişkin fotoğraf paylaşıldı.







Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu tarafından takdim edilen Şura kararlarını Erdoğan'ın imzalaması sırasında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de hazır bulundu.



İBRAHİM KALIN'DAN AÇIKLAMA



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, YAŞ toplantısında alınan kararlara ilişkin açıklama yaptı.



Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''30 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere14 general ve amiral bir üst rütbeye 40 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir. 12 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 313 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır. 1 general yaş haddi sebebiyle 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren 47 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2019 tarihi itibariyle emekliye sevk edilmiş. Halen 241 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2019 tarihi itibariyle de 233 olacaktır. Tümgeneral İrfan Özsert tuğgeneralliğe yükseltildi.''



TOPLANTI ÖNCESİ ANITKABİR ZİYARETİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri toplantı öncesi ise Anıtkabir'i ziyaret etti.







Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından Anıtkabir'deki tören başladı.



Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz Aslanlı Yol'dan geçerek, mozoleye çıktı.







Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ay yıldız motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu.







Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BEKA VURGUSU



Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şunları yazdı:







'2019 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesinde, şura üyeleri olarak huzurunuzdayız. Bu seneki şura toplantımızı, Doğu Akdeniz ve Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere vatanımızın bekasına, milletimizin bütünlüğüne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine yönelik tehditlerin arttığı bir dönemde icra ediyoruz.



15 Temmuz ihaneti sonrasında aldığımız tedbirler sayesinde, disiplini, motivasyonu, caydırıcılığı ve hareket kabiliyeti artan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bu asimetrik tehditler karşısında en büyük teminatımızdır. Şura calışmalarımızın, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, zatıalinize ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Ruhun şad olsun.'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Şura üyeleri, Anıtkabir ziyaretinin ardından Beştepe'ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YAŞ üyeleri, daha sonra YAŞ toplantısına katıldı.



Erdoğan başkanlığındaki basına kapalı toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz hazır bulundu.



ERDOĞAN'DAN YAŞ ÜYELERİNE YEMEK



Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından YAŞ üyelerine öğle yemeği verdi. Yemek yaklaşık 1 saat sürdü.