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7 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Şükrüköy’de greyder altında kalan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 01 Ağustos 2019 Perşembe 21:10
7 yaşındaki çocuğun feci ölümü!
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Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Eymen Kayra Taş (7), greyderin altında kaldı. Küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybetti verdi. Eymen’in arkadaşı, koşarak köy merkezine gidip köylülere haber vermesinin ardından çocuğun ailesi sinir krizi geçirdi. Greyder sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı. Çocuğun cansız bedeni savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor

Kaynak : İHA

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Devlet HastanesiJandarma


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