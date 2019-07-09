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Oğuz Haksever emeklilik kararı aldı

Tecrübeli spiker Oğuz Haksever, NTV'deki kariyerini noktalayarak emekliye ayrılıyor.

Televizyon / 09 Temmuz 2019 Salı 10:53
Oğuz Haksever emeklilik kararı aldı

NTV spikeri Oğuz Haksever, emekliliğini istedi.

Independent Türkçe'nin ulaştığı kaynağa göre TV spikeri Oğuz Haksever emekliliğini istedi.

Haksever, Mayıs ayında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yassıada ziyareti ve oradaki açıklamalarının ekrana geldiği sırada, mikrofonunun açık kaldığının farkında olmadan 'Neresi yaslı ada be. Canına okumuşsun...' dediği duyulmuştu.

Haberin yayılmasının ardından Oğuz Haksever özür dileyerek, 'Aslında tepkim projeyi hazırlayanlara yöneliktir' ifadelerini kullanmıştı.

Haksever geçen ay ise rejiye tepki gösterirken yine seyirciye yakalanmış ve video kısa sürede internette viral olmuştu.

TRT Haber Dairesi Başkanlığı'nda muhabirliğe başlayan Haksever, Show TV, Kanal 6 ve atv haber merkezlerinde çalıştı, bu kanalların haber merkezlerinin kuruluşlarında görev aldı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Çağdaş Gazeteciler Cemiyeti tarafından ödüle layık görülen Oğuz Haksever 1990'lardan beri TV gazeteciliği yapıyor.

Atv HaberCumhurbaşkanıOğuz HakseverYassıadaRecep Tayyip Erdoğan


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