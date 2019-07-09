Netanyahu, F-35'lerin önünde poz verip açık açık tehdit etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Nevatim Hava Üssü'nde konuşlu bir F-35 filosunu ziyaret etti. Netanyahu'ya, Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi eşlik etti.



Buradaki ziyareti sırasında bir açıklama yapan Netanyahu, F-35 savaş uçaklarının önünde poz verip, 'Şu arkamda gördünüz F-35... Geçen günlerde İran, İsrail'in yıkımından bahsediyordu. İran şunu hatırlamalı ki, bu uçaklar Ortadoğu'da (İran ve Suriye dahil) istediği her yere ulaşabiliyor' dedi.