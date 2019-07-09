USD (Alış - Satış) : 5,71 - 5,72 EURO (Alış - Satış) : 6,40 - 6,41

Netanyahu, F-35'lerin önünde poz verip açık açık tehdit etti

israil Başbakanı Binyamin Netanyahu, F-35 savaş uçaklarının önünde poz verip İran'ı tehdit etti.

Dünya / 09 Temmuz 2019 Salı 20:12
Netanyahu, F-35'lerin önünde poz verip açık açık tehdit etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Nevatim Hava Üssü'nde konuşlu bir F-35 filosunu ziyaret etti. Netanyahu'ya, Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi eşlik etti.

Buradaki ziyareti sırasında bir açıklama yapan Netanyahu, F-35 savaş uçaklarının önünde poz verip, 'Şu arkamda gördünüz F-35... Geçen günlerde İran, İsrail'in yıkımından bahsediyordu. İran şunu hatırlamalı ki, bu uçaklar Ortadoğu'da (İran ve Suriye dahil) istediği her yere ulaşabiliyor' dedi.

OrtadoğuİsrailİranGenelkurmay BaşkanıSuriye


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı