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FETÖ'nün 'gizli ajandası'na operasyon

Terör örgütüne finans desteği sağladıkları ve örgütün esnaf yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen, isimlerinin gizli tutulması için özel bir önem verildiği belirlenen 11 zanlı, Balıkesir ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda yakalandı.

Güncel / 09 Temmuz 2019 Salı 16:18
FETÖ'nün 'gizli ajandası'na operasyon

Balıkesir ve İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finans desteği sağladıkları ve örgütün esnaf yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütünün ildeki sözde üst düzey yönetiminde bulunan şüpheliler arasında geçen "ByLock" yazışmalarında, hangi esnaftan ne kadar "himmet" adı altında para toplanacağının listesinin tutulduğu belirlendi.

Örgüte yardım eden ve daha önce kapatılan kuruluşların elektrik, su, telefon gibi faturalarının bir grup esnafa ödettirildiği, "himmet" parası toplanan bu kişilerin isimlerinin gizli tutulmasına özel bir önem verildiği, daha önce adli işlem görmedikleri de ortaya çıktı.

Ayrıca, Balıkesir'deki sözde esnaf yapılanması sorumlusunun, yabancı uyruklu bir kişi adına açılmış iletişim hattı kullandığı ve "ByLock" yazışmalarını bu hat üzerinden gerçekleştirdiği tespit edildi.

Başsavcılığın 11 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Balıkesir ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda, aralarında FETÖ'nün sözde esnaf yapılanması sorumlusunun da bulunduğu 11 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet MüdürlüğüTerör ÖrgütüCumhuriyetYakalama Kararı


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