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Hamile kadının bulunduğu araca saldıranlar adliyede

Hamile kadının aracına saldıran Hasan-Hüseyin Sel kardeşler, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

3. Sayfa / 08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:28
Hamile kadının bulunduğu araca saldıranlar adliyede
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İstanbul Pendik'te kaydedilen görüntüler, Türkiye'nin gündemine oturdu.

Yanında hamile eşi bulunan Yunus Emre Bahçıvan, Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in saldırısına uğradı.

Magandalar; aracı tekmeledi, kaputun üzerine çıkıp zıpladı.

SALDIRIP KAÇTILAR
Yaşanan dehşet anlarında kamera kayıttaydı.

Sel kardeşler, olayın ardından ortalıktan kayboldu.

Hukuki yollardan ceza almamak için avukatıyla uzun süre görüşmeler yapan Hasan Sel, ifade vermek üzere avukatıyla birlikte Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amirliği'ne gitti.

SAVCI TUTUKLAYIN DEDİ, HAKİMİN KARARI BEKLENİYOR
Burada ifadeleri alınan Hasan Sel ve Hüseyin Sel, adliyeye gönderildi.

İşlemleri tamamlanan Sel kardeşler, savcının tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkacak.

ŞehitKameraPolis MerkeziTürkiyeYunus Emre


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