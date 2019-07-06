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Şanlıurfa'dan şehit haberi!

MSB'den yapılan açıklamada, "Şanlıurfa'da 26 Haziran 2019 tarihinde icra edilen denetlemeler esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 6 Temmuz 2019 tarihinde şehit olmuştur" denildi.

Güncel / 06 Temmuz 2019 Cumartesi 21:37
Şanlıurfa'dan şehit haberi!

Şanlıurfa'da 26 Haziran'da icra edilen denetlemeler esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir asker şehit oldu.

MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Şanlıurfa'da 26 Haziran 2019 tarihinde icra edilen denetlemeler esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 6 Temmuz 2019 tarihinde şehit olmuştur' denildi.

Açıklamada, 'Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz' ifadelerine yer verildi.

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