Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

Putin-Erdoğan görüşmesinde Libya'da yaşanan krizin yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.



Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.



Telefon görüşmesinde, Libya'da yaşanan krizin yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel konular masaya yatırıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barents Denizi'nde yaşanan denizaltı kazasında hayatlarını kaybeden Rus mürettebatın ailelerine ve Rus halkına başsağlığı diledi.