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Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor 2020 açıklaması

Acun Ilıcalı, sahibi olduğu TV8 kanalında Seray Sever ve Hakan Hatipoğlu'nun sunduğu 'Gel Yazın Konuşalım' programına katıldı. Başarılı yapımcı, Survivor hakkında açıklamalar yaptı.

Televizyon / 05 Temmuz 2019 Cuma 15:54
Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor 2020 açıklaması

'Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan' yarışmasının final yapmasının ardından Bodrum'da kısa bir tatil yapan Acun Ilıcalı, İstanbul'a döndü. llıcalı, patronu olduğu TV8 kanalında yeni yayınlanmaya başlayan, Seray Sever ile Hakan Hatipoğlu'nun sunduğu 'Gel Yazın Konuşalım' programına konuk oldu.

"SURVIVOR'IN FARKLI BİR MÜŞTERİSİ OLDU"
Survivor 2020'nin ise farklı bir formatta olacağını açıklayan Ilıcalı, "Gelecek yıl yeni formatta bir Survivor düşünüyoruz. Bu yıl Survivor'ın farklı bir müşterisi oldu. 'Beklediğimizi yüzde 100 aldık' diyemem. Ama iki ülke için çok faydalı oldu. Yunan çocuklar ve bizimkiler pırıl pırıldı. Yunanistan'da gündemde olan bir isimim. Her dakika bir Türk prodüksiyonu olduğunu ve Acun'un yaptığını herkes biliyordu" şekkinde konuştu.

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