Tüm dünyanın merakla beklediği Fed faiz açıklaması yapıldı!

Fed beklentiler doğrultusunda faizlerde 25 baz puan indirdi. Fed yüzde 2.25-2.50 olan faizi, yüzde 2.00-2.25'e çekmiş oldu.



11 YIL SONRA İLK KEZ



10 Temmuz'da Washington'da Temsilciler Meclisi Finansal Komistesi'nde konuşan Fed Başkanı Powell'ın endişelerini sıralaması piyasalar tarafından gerçekleştiği gibi ‘faiz indirimi' olarak algılandı. Fed böylelikle 11 yıl sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş oldu.



BEKLENTİLER DE İNDİRİM YÖNÜNDEYDİ



Fed öncesi gerçekleştirilen anketlerde yüzde 95'lere yakın ekonomistin ortak değerlendirmesi 25 baz puan indirim şeklinde olmuştu. Küresel piyasalar bu noktada fiyatlanmış durumdaydı. Ekonomistlerin çoğunluk olamayacak bir kısmı ise Fed'in 50 baz puan faiz düşürmesini öngörüyordu.



TRUMP'TAN FED ELEŞTİRİSİ



ABD Başkanı Donald Trump, son haftalarda Fed'e yönelik açıklamalarını artırmıştı. Son olarak geçtiğimiz hafta ABD'nin ikinci çeyrek büyüme verisinin açıklanmasının ardından Fed'i hedef alan Trump, Twitter üzerinden de değerlendirmede bulunmuştu. Trump yaptığı açıklamalarda Fed'in faiz artırmada aceleci davrandığını ve bunun ekonomiye zarar verdiğini ifade etmişti.



2019'UN SON 3 TOPLANTISI



Fed'in 2019 yılı içinde son 3 toplantısı kaldı. Bu toplantılardan ilki ve 2019'un 6. toplantısı 17-18 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. 7. Toplantı 29-30 Ekim tarihinde yapılırken, yılın son toplantısı olan 8. Toplantı 10-11 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.



2018'DE 4 FAİZ ARTIŞI YAŞANDI



Fed, Jerome Powell'ın göreve başlamasıyla 2018 yılı içinde 4 kez faiz artırımına gitmişti. 21 Mart'ta Powell'ın göreve gelmesiyle ilk faiz artışını gerçekleştiren Fed, ardından 13 Haziran'da bir sonrakini 26 Eylül'de ve son olarak 19 Aralık'ta 25'er baz puan artışlarla 1,25-1,50 baz puan faiz oranlarıyla başladığı yılı, 2,25-2,50 baz puanla tamamlamıştı.



TRUMP GÖREVE GELDİĞİNDEN BERİ 6 KEZ ARTIRILDI



2018'de faizleri 4. kez artıran Fed, ilk faiz artışını 21 Mart tarihinde Fed Başkanı Jerome Powell'ın ilk açıklamalarıyla yapmıştı. Bu açıklamada Fed politika faizini 25 baz puan artışla 1,50-1,75 aralığına yükselttiğini duyurmuştu.



Fed, 1 Ağustos'tan önceki para politikası toplantısını 13 Haziran tarihinde gerçekleştirmiş, 25 baz puanlık faiz artırımına giderek federal fonlama oranını yüzde 1.75 – 2.00 seviyesine yükseltmişti.



Birinci faiz artırımı ise 26 Eylül tarihinde 25 baz puan ile yapılmıştı. Böylelikle politika faizi yüzde 2.00-2.25 aralığına çıkarılmıştı. 2018 yılında böylelikle 16 Fed üyesinin 12'sinin beklediği gibi 4 faiz artırımı gerçekleşmiş oldu.



Fed 2015 Aralık'ta sıkılaştırma döngüsüne girmiş bu noktada önlemler almaya başlamıştı. Sıkılaştırma döngüsüne girdiğinden beri Fed, 9. kez faiz artırımı yapmış oldu. Aynı zamanda Fed ABD Başkanı Trump, Ocak 2017'de göreve geldiğinden beri 6 kez faiz artırdı.