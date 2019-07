Temassız ödeme yapanlar dikkat!

Şifresiz olarak yapılabilen temassız ödeme işlemlerinin limiti 1 Ağustos'tan itibaren 90TL'den 120 TL'ye çıkartılıyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre; her 5 iş yerinin 3'ünde temassız ödeme kabul edilebiliyorken, her 10 kredi kartı işleminden 1'i temassız olarak gerçekleşiyor.



Ödemelerin çok daha hızlı ve kolay yapılmasına olanak sağlayan temassız ödemelere gösterilen ilgi ve güven giderek artıyor. 1 Ağustos 2019 itibarıyla alışverişlerde kartlar ve mobil cihazlarla yapılan temassız ödemeler 120 TL'ye kadar şifresiz, bu tutar üzerinde ise şifreli olarak yapılabilecek.



ULAŞIMDA TEMASSIZ ÖDEME ARTTI



Son 1 yılda en çok temassız işlem yapılan sektörleri paylaşan BKM Genel Müdür Yardımcısı Celal Cündoğlu, 'En çok temassız işlem yapılan sektörler sırasıyla market, yemek, gıda, ulaşım ve akaryakıt. Geçen yıl özellikle ulaşım ve akaryakıt sektörlerinde temassız işlem adetlerinin arttığını ve böylelikle bu iki sektörün en çok temassız işlem yapılan ilk beş sektör arasında yerlerini aldığını gözlemliyoruz. Özellikle 120 TL altı şifresiz yapılabilen temassız ödemeler ile kart kullanıcılarının ve iş yerlerinin ödeme süreçleri çok daha hızlı ve kolay hale gelecek. Limitin yükseltilmesi, kullanıcıların hayatını daha da kolaylaştıracak ve market alışverişi gibi küçük ölçekli harcamalarda kullanılan temassız ödeme özelliğinin diğer sektörlere de yayılması sağlanacak' dedi.



İŞLEM ADEDİ 1 MİLYONU GEÇTİ



BKM Genel Müdür Yardımcısı Celal Cündoğlu, temassız ödemelere dair dikkat çeken farklı verileri de paylaştı. 'Mart 2019'da ay sonu itibarıyla günlük 1 milyon seviyesinde olan temassız işlem adedi yüzde 30 artışla haziran sonunda 1,3 milyon adede, aylık temassız işlem cirosu da yüzde 26 artışla 1,3 milyar TL'ye ulaştı. 3 ay gibi kısa bir sürede gözlemlenen bu artışlar, kart kullanıcılarının ve iş yerlerinin temassız ödemelere olan güveninin her geçen gün arttığının önemli bir göstergesidir. Ayrıca nakit ile yapılan ödemeler ortalama 16 saniye, temassız kartlarla yapılan ödemeler ise 9 saniye sürüyor. Dolayısıyla temassız ödemeler hız açısından sunduğu avantaj nedeniyle de kart kullanıcıları ve iş yerleri tarafından tercih ediliyor' diye konuştu.



2 KREDİ KARTINDAN BİRİ TEMASSIZ



BKM verilerine göre cüzdanımızdaki her 2 kredi kartından 1'i temassız özelliği taşıyor. Bu verinin alışverişlere de yansıdığı gözlemleniyor. Buna göre yüz yüze yapılan her 10 kredi kartı işleminden yaklaşık 1'i temassız olarak gerçekleştiriliyor. İş yerlerinin de temassız ödemelere olan ilgisi artıyor. Haziran 2019 verilerine göre her 5 iş yerinin 3'ünde temassız ödeme kabul edilebiliyor. Sadece kartlarla değil, mobil cihazlarla yapılan temassız işlem adedinde de artış gözlemleniyor. BKM verileri 2019 yılının ilk 6 ayında 1,2 milyon adet mobil temassız işlem yapıldığını, bu rakamın geçen senenin aynı dönemine göre 2 kat arttığını gösteriyor. Bu yılın başından bu yana mobil cihazlarla temassız olarak yapılan alışveriş tutarının ise 52 milyon TL'yi geçtiği görülüyor.