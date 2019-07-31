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Almanya ABD'nin Yardım Teklifini Reddetti

Almanya, ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndaki petrol tankerlerini koruma amacıyla uluslararası bir askeri koalisyon için istediği yardım talebine "hayır" yanıtını verdi.

Dünya / 31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:28
Almanya ABD'nin Yardım Teklifini Reddetti

Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz, Alman medyasına yaptığı açıklamada ABD'nin, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol tankerlerini koruma amacıyla uluslararası bir askeri koalisyon için Almanya'dan resmen destek istediğini, Federal hükümetin Hürmüz Boğazı'nda ABD öncülüğünde oluşturulmak istenen koalisyon gücüne katılmayacağını söyledi.



Alman medyasında yer alan bir haberde ise Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın geçtiğimiz Çarşamba günü, Dışişleri Komitesi'nin özel bir toplantısında Federal hükümetin ABD'nin talebini reddetme düşüncesini netleştirdiğini bildirdi. Kaynak : İHA

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