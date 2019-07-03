USD (Alış - Satış) : 5,67 - 5,68 EURO (Alış - Satış) : 6,40 - 6,41

TESK'ten 'Sahte Altın' uyarısı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: 'Uzmanlık isteyen altın konusunda vatandaşlarımız dikkatli alışveriş yapmalı. Sahte altın ve dolandırıcılığa karşı uyanık olmalı'

Ekonomi / 03 Temmuz 2019 Çarşamba 02:46
TESK'ten 'Sahte Altın' uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 'Uzmanlık isteyen altın konusunda vatandaşlarımız dikkatli alışveriş yapmalı. Sahte altın ve dolandırıcılığa karşı uyanık olmalı.' ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, bu yıl düğün sezonunda altın fiyatlarının geçen yıla göre yükseldiğine işaret ederek, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

Sahte altını gerçeğinden ayırt etmenin mümkün olmadığına işaret eden Palandöken, hediyelik altın alanların ve altın birikimiyle yatırım yapanların hayal kırıklığına uğramaması için bilinir ve güvenilir kuyumcu esnafını tercih etmesi gerektiğini vurguladı.

Palandöken, özellikle düğünlerde gelin ve damadın takı kesesinden sahte altın çıktığı haberlerinin basında sıkça yer aldığını anımsatarak, 'Uzmanlık isteyen altın konusunda vatandaşlarımız dikkatli alışveriş yapmalı. Sahte altın ve dolandırıcılığa karşı uyanık olmalı.' değerlendirmesinde bulundu.

Düğün sezonunda gram ve çeyrek altına talebin arttığına dikkati çeken Palandöken, çeyrek altın üretiminin geçen yıla göre yüzde 1,3 azaldığını kaydetti. Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

Sahte AltınÇeyrek AltınAlışverişBendevi PalandökenEsnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı