İçki ve sigaraya zam

Sigara ve alkole zam geliyor...



Gelir İdaresi Başkanlığı, yasa gereği alkollü içki ve sigaranın ÖTV tutarlarını geriye dönük enflasyon artışına göre güncelledi.



Güncellenen rakamlar 3 Temmuz itibariyle yürürlüğe girdi. Firmalar bu ÖTV artışını alkollü içki ve sigara fiyatlarına zam olarak yansıtabilecek.



ÜFE BAZ ALINIYOR



Artış ocak-haziran dönemindeki ÜFE artışı baz alınarak yapıldı. Yılın ilk 6 ayında ÜFE yüzde 8,1 artarken rakıda ÖTV yüzde 7,5 arttı. Rakıda ÖTV tutarı litrede 9 lira, 70 cl'lik rakıda 7,27 lira yükseldi. Zam sonrası 142 lira olan 70 cl'lik rakının 150 TL olması bekleniyor.



DÜŞÜK FİYATLI SİGARALAR ZAMLANACAK



Sigarada hem asgari maktu vergi tutarı hem de maktu vergi tutarı arttı. Paket başına asgari maktu vergi tutarı 5 lira 35 kuruştan 5 lira 79 kuruşa çıktı. Böylece sigarada paket başına alınan ÖTV alt limiti 5,79 TL oldu. Özellikle fiyatı düşük sigaraların zamlanmasi bekleniyor.



İŞTE YENİ ORANLAR



Bira: Eski ÖTV 1.7694 TL; yeni ÖTV: 1.9125 TL



50'lik bira: ÖTV tutarı 42 kuruş arttı



Raki-cin-votka: Eski ÖTV 241.7315 TL, yeni ÖTV: 261.2875 TL



Şarap: Eski ÖTV: 8.6996 TL; Yeni ÖTV 9.4033



Sigara: Asgari maktu vergi tutarı 0.2895'ten 0.2679'a çıktı. Maktu vergi tutarı 0.4200'dan 0.4539a yükseldi.