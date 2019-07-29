Yunanistan'da seçimlerle hükümetler değişiyor, Başbakanlar yenileniyor, ancak Türk düşmanlığı kim gelirse gelsin dillerden eksilmiyor. Yeni seçilen Başbakan Kiriakos Miçotakis, ilk yurt dışı ziyaretini Güney Kıbrıs'a gerçekleştirdi.



Miçotaksi, adanın Rum tarafında Türk düşmanlığı içeren ifadeler kullandı.



"ÖNCELİĞİMİZ TÜRK İŞGALİNİN SON BULMASI"

Yunan Başbakan, geçmişte yaşanan Rum çetelerinin Türklere yönelik katliamlarını yok sayarak, adanın Türk işgali altında bulunduğunu ifade etti.



Yunan Başbakanı Miçotakis: Kıbrıs'ta Türk işgali son bulsun



Kıbrıs sorununa ilişkin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Anastasiadis arasında planlanan görüşmeden dolayı 'ihtiyatlı iyimserlik' duyduğunu belirten Miçotakis, 'Türk işgalinin son bulmasının ilk öncelikleri olduğu ve çağ dışı garantiler sisteminin çözümle birlikte kaldırılması gerektiği' açıklamasında bulundu.



KKTC'DEN İŞGAL SÖZLERİNE TEPKİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne resmi ziyaret gerçekleştiren Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in, Türkiye'yi işgalcilik ile suçlayan sözlerine tepki gösterdi.



Özersay, Bakanlar Kurulu sonrasında toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Yunanistan Başbakanı'nın sarf ettiği sözlere ilişkin değerlendirme yapmak istiyorum. Yunanistan Başbakanı'nın açıklamaları çağ dışı. Doğu Akdeniz’de yasa dışı faaliyet arıyorsa, Kıbrıslı Rumlar tarafından tek taraflı ve Türklerin haklarının gasp edildiği yapılan faaliyetlere baksınlar." dedi.



İLİŞKİLERİ NORMALLEŞTİRME

Yunan Başbakan Miçotakis, göreve geldiğinde Türkiye ile ilişkileri normalleştirme vaadinde bulumuş, olumlu mesajlar vermişti.



Selefi Çipras'ın aksine Türkiye'ye karşı olumlu söylemlerde bulunan Miçotakis, "Öfkeli bir retorikten uzak durarak" uluslararası hukuk ve dostane iş birliği yönünde ilerlemek istediklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Gereksiz gerginlikler ve silahlanma yarışı iki ülkeyi de değerli kaynaklarından mahrum ediyor. Bunlar ülkelerimizin yararına kullanılabilir." ifadelerini kullanmıştı.



KIBRIS BARIŞ HAREKATI MESAJI



Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Miçotakis, olumlu sözlerinin aksine pek de yapıcı bir faaliyette bulunmamış, aksine sözlerinin tam tersine yıkıcı ifadeler kullanarak ilişkilerin gerilmesi yönünde katkıda bulundu.



Miçotakis, Güney Kıbrıs'ta yaptığı açıklamanın benzerini, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü için yayınladığı mesajda dile getirmişti.