USD (Alış - Satış) : 5,66 - 5,67 EURO (Alış - Satış) : 6,30 - 6,31

Düzce'de minik Kağan'dan acı haber!

Düzce'de sel ve heyelan felaketinde kaybolan 3 yaşındaki Kağan Töngel'in de cansız bedenine ulaşıldı. Küçük Kağan'ın da bulunmasıyla selde kaybolan 7 kişinin de cansız bedenine ulaşılmış oldu..

3. Sayfa / 29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:19
Düzce'de minik Kağan'dan acı haber!

Düzce'de sel ve heyelan felaketinde kaybolan 7 kişiden biri olan 3 yaşındaki Kağan Tongel'in cansız bedenine ulaşıldı. Böylece sel felakatinde kaybolan 7 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Umutlu bekleyiş yerini büyük bir acıya bıraktı.

DÜN DE SİNEM'İN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Dünde 7 yaşındaki İlayda Sinem Kaplan'ın (7) cansız bedeni Uğurlu köyü çıkışındaki Kozluk kapısı yanında bulundu... Düzce'de selde kaybolan 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

316 PERSONEL GÖREV YAPTI

Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde sel nedeni kaybolan 7 kişinin cansız bedeni bulundu. Umutla yapılan arama çalışmalarında 316 personel, 68 araç, 3 anfibik, 8 bot, 10 köpek görev yaptı.

.

KöpekUmutlu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı