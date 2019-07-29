Düzce'de minik Kağan'dan acı haber!

Düzce'de sel ve heyelan felaketinde kaybolan 7 kişiden biri olan 3 yaşındaki Kağan Tongel'in cansız bedenine ulaşıldı. Böylece sel felakatinde kaybolan 7 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Umutlu bekleyiş yerini büyük bir acıya bıraktı.



DÜN DE SİNEM'İN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI



Dünde 7 yaşındaki İlayda Sinem Kaplan'ın (7) cansız bedeni Uğurlu köyü çıkışındaki Kozluk kapısı yanında bulundu... Düzce'de selde kaybolan 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.



316 PERSONEL GÖREV YAPTI



Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde sel nedeni kaybolan 7 kişinin cansız bedeni bulundu. Umutla yapılan arama çalışmalarında 316 personel, 68 araç, 3 anfibik, 8 bot, 10 köpek görev yaptı.



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