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İzmir'de palet deposunda yangın

İzmir'de bir fabrikaya ait palet deposunda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

3. Sayfa / 26 Temmuz 2019 Cuma 10:56
İzmir'de palet deposunda yangın

İzmir’in Bornova ilçesi 7405/1 Sokak'ta bulunan bir ahşap palet fabrikasının depo bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için helikopterin de kullanıldığı söndürme çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, fabrikarın yan tarafında bulunan Bornova Belediyesi'nin sokak hayvanları barınağındaki hayvanlar da tahliye edildi.


Yangına MüdahaleSokak Hayvanları


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