İzmir’in Bornova ilçesi 7405/1 Sokak'ta bulunan bir ahşap palet fabrikasının depo bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.



Yangının kontrol altına alınması için helikopterin de kullanıldığı söndürme çalışmaları devam ediyor.



Öte yandan, fabrikarın yan tarafında bulunan Bornova Belediyesi'nin sokak hayvanları barınağındaki hayvanlar da tahliye edildi.





