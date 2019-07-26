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İstanbul'un göbeğinde korkunç kavga!

Beylikdüzü’nde iki grup arasında pompalı tüfek, sopa ve bıçaklarla yaşanan kavga anı cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilirken görüntülerde pompalı silahlı kişinin havaya ateş ettiği de görülüyor.

3. Sayfa / 26 Temmuz 2019 Cuma 16:45
İstanbul'un göbeğinde korkunç kavga!
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Olay, dün akşam saatlerinde Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. Önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup araçları ile cadde üzerinde karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan kavga anları ise cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, grubun sopalarla birbirlerine vurmaları ve pompalı tüfek çıkaran kişinin havaya ateş ettiği görülüyor. Cep telefonu kamerasına yansıya görüntülerin devamında ise vatandaşların polis geliyor sesleri üzerinde gruptakilerin olay yerinden kaçtığı görülüyor.


Kaynak : İHA

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PolisPompalı TüfekCep Telefonu


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